Известная модель Эмили Ратаковски, которая сейчас ждет ребенка, показала, как она отдыхает в компании своего любимчика

Необычное фото опубликовали в Instagram-аккаунте, который посвящен исключительно популярной модели.

Так, на снимке можно увидеть, как встречает утро модель Эмили Ратаковски в компании любимой собаки.

Модель, которая сейчас в положении, решила не заморачиваться с образом, и ради снимка надела спортивные штаны и легкий светлый топ.

Более того, Эмили Ратаковски плюнула на лифчик во время съемок и оголила свой животик, похваставшись спортивной формой.

Фанатам понравилось новое фото Эмили Ратаковски и они засыпали ее лайками, но дело до комментариев под публикацией пока не дошло.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показала себя в необычном образе.

На фото Эмили позирует в платье с кожаным верхом. У красотки было открыто одно плечо, а в наряде был разрез, через который можно частично увидеть бюст.

Ратаковски стояла на подиуме, а волосы оставила распущенными. Образ девушка дополнила ярким макияжем, который добавил колорита модели.

Напомним, растрепанная Ратаковски задрала ножки в кружевных чулках

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