Известная модель Эмили Ратаковски, которая сейчас ждет ребенка, показала, как она отдыхает в компании своего любимчика
Необычное фото опубликовали в Instagram-аккаунте, который посвящен исключительно популярной модели.
Так, на снимке можно увидеть, как встречает утро модель Эмили Ратаковски в компании любимой собаки.
Модель, которая сейчас в положении, решила не заморачиваться с образом, и ради снимка надела спортивные штаны и легкий светлый топ.
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Более того, Эмили Ратаковски плюнула на лифчик во время съемок и оголила свой животик, похваставшись спортивной формой.
Фанатам понравилось новое фото Эмили Ратаковски и они засыпали ее лайками, но дело до комментариев под публикацией пока не дошло.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показала себя в необычном образе.
На фото Эмили позирует в платье с кожаным верхом. У красотки было открыто одно плечо, а в наряде был разрез, через который можно частично увидеть бюст.
Ратаковски стояла на подиуме, а волосы оставила распущенными. Образ девушка дополнила ярким макияжем, который добавил колорита модели.
Напомним, растрепанная Ратаковски задрала ножки в кружевных чулках
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски сжала свои аппетитные "малышки" тесным топиком
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