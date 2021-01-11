Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в будоражащем образе

На фото Эмили показалась в клетчатой рубашке, которую решила оставить расстегнутой. Девушка не любит носить белье, поэтому хвасталась упругим бюстом, на котором прикрыла только самые пикантные точки. Волосы у звезды были распущенными, а образ Ратаковски дополнила легким мейкапом. Девушка улыбалась в камеру, открывая рубашку для лучшего обзора. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили десятки лайков и написали один комментарий: "Отлично".

На втором фото красотка стояла в трусиках и синей рубашке. Эмили взялась руками за нее, готовясь распахнуть красоту, а бюст решила не прятать за лифчиком. В этом раз девушка позировала на побережье среди камней. Снимок получился увлекательным и соблазнительным.

Фанаты поставили десятки лайков и написали один комментарий: "Лайкайте мои фото, пожалуйста".

Сообщалось, что известная модель Эмили Ратаковски восхищает не только своей броской красотой, но и раскрепощенностью.

Эмили Ратаковски в черном мини- бикини сидела на подстилке и наслаждалась отдыхом на побережье, загорая с баночкой напитка в руке. Голову красотка прикрыла соломенной шляпкой и одела солнцезащитные очки.

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