Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в будоражащем образе
На фото Эмили показалась в клетчатой рубашке, которую решила оставить расстегнутой. Девушка не любит носить белье, поэтому хвасталась упругим бюстом, на котором прикрыла только самые пикантные точки. Волосы у звезды были распущенными, а образ Ратаковски дополнила легким мейкапом. Девушка улыбалась в камеру, открывая рубашку для лучшего обзора. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили десятки лайков и написали один комментарий: "Отлично".
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На втором фото красотка стояла в трусиках и синей рубашке. Эмили взялась руками за нее, готовясь распахнуть красоту, а бюст решила не прятать за лифчиком. В этом раз девушка позировала на побережье среди камней. Снимок получился увлекательным и соблазнительным.
Фанаты поставили десятки лайков и написали один комментарий: "Лайкайте мои фото, пожалуйста".
Сообщалось, что известная модель Эмили Ратаковски восхищает не только своей броской красотой, но и раскрепощенностью.
Эмили Ратаковски в черном мини- бикини сидела на подстилке и наслаждалась отдыхом на побережье, загорая с баночкой напитка в руке. Голову красотка прикрыла соломенной шляпкой и одела солнцезащитные очки.
Напомним, полностью раздетая Эмили Ратаковски показала, как принимает в ванну, засветив лишнее
А еще Politeka сообщала, что безупречная Ратаковски без трусиков посветила упругими ягодицами
Также Politeka писала, что Ратаковски без стыда засверкала упругими ягодицами в ниточках белья