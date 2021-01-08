Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски, показала формы, задрав платье

Знаменитая модель никогда не скромничала и всегда без стеснения демонстрировала свои формы, пишет Politeka.net. В этот раз красотка показала все в кружевном наряде.

Звезда позировала в белом кружевном платье с длинным разрезом. Она задрала платье и показал не только стройные ножки, но и голые ягодицы. Своим жестом Ратаковски дала понять, что не надела трусиков, чем просто свела с ума своих преданных поклонников.

Кроме того, тонкое кружево давало рассмотреть лифчик звезды, которую это совершенно не смущало.

Завершили образ модели чокеры на шее и розовый парик.

Модель вытянула вперед ножку и с дерзостью смотрела в камеру. Разрезы карих глаз Ратаковски были подчеркнуты черным карандашом. Кокетка приоткрыла губы. Красотка на высоте!

Данное фото было обнародовано в непопулярной фан-группе, поэтому за семь часов оно собрало всего несколько десятков лайков.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски в 14 лет подписала контракт с агентством Ford Models, после чего ее модельна карьера пошла на взлет.

Звезда работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, а настоящую известность ей принесла фотосессия с фотографом Тони Дюраном.

Стоит отметить, что модель призналась - она считает обнаженное тело нормой, поэтому не стесняется демонстрировать его, если снимки сделаны профессионалом.

Сейчас красотка беременна от своего мужа - актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."

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