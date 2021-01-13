Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в максимально жарком образе

На фото красотка показалась в белой рубашке и трусиках. Лифа на Эмили не оказалось, а одежду приспустила, освободив пышный бюст. Девушку не смущал такой образ, как и немного прозрачные трусики. Звезда оставила волосы распущенными, а дополнила свой лук украшениями на теле. Снимок получился максимально горячим и соблазнительным, ведь Ратаковски сделала для этого все. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото девушка уже была топлес, но зато надела штаны. Красотка соблазнительно лежала, а пальчиками прижала пышный бюст, чтобы ничего не показать. Ратаковски вторую руку подняла вверх, восхищая своим видом.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Где найти такую ​​сладость?", "Считаю дни до момента, как мы увидимся вновь", "Обожаю этот образ, Эмили", "Что за красота", "Боже, ты выглядишь потрясающе, совершенство", "Прекрасные сладкие поцелуи", "Очаровательно", "Красивый ангел", "Настоящая женщина", "Ракета земля-воздух".

Мы писали, что американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски, показала формы, задрав платье.

Звезда позировала в белом кружевном платье с длинным разрезом. Она задрала платье и показал не только стройные ножки, но и голые ягодицы. Своим жестом Ратаковски дала понять, что не надела трусиков, чем просто свела с ума своих преданных поклонников.

Напомним, неукротимая Ратаковски приспустила бретельки, завлекая к себе на балкон

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