Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в максимально жарком образе
На фото красотка показалась в белой рубашке и трусиках. Лифа на Эмили не оказалось, а одежду приспустила, освободив пышный бюст. Девушку не смущал такой образ, как и немного прозрачные трусики. Звезда оставила волосы распущенными, а дополнила свой лук украшениями на теле. Снимок получился максимально горячим и соблазнительным, ведь Ратаковски сделала для этого все. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
На втором фото девушка уже была топлес, но зато надела штаны. Красотка соблазнительно лежала, а пальчиками прижала пышный бюст, чтобы ничего не показать. Ратаковски вторую руку подняла вверх, восхищая своим видом.
Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:
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"Где найти такую сладость?", "Считаю дни до момента, как мы увидимся вновь", "Обожаю этот образ, Эмили", "Что за красота", "Боже, ты выглядишь потрясающе, совершенство", "Прекрасные сладкие поцелуи", "Очаровательно", "Красивый ангел", "Настоящая женщина", "Ракета земля-воздух".
Мы писали, что американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски, показала формы, задрав платье.
Звезда позировала в белом кружевном платье с длинным разрезом. Она задрала платье и показал не только стройные ножки, но и голые ягодицы. Своим жестом Ратаковски дала понять, что не надела трусиков, чем просто свела с ума своих преданных поклонников.
Напомним, неукротимая Ратаковски приспустила бретельки, завлекая к себе на балкон
А еще Politeka писала, что горячая Ратаковски в прозрачных кружевах пригласила к себе на ложе
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