Психолог і популярна телеведуча Наталія Холоденко вразила фанатів одкровеннями
Відверта публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Так, телеведуча вирішила опублікувати архівні знімки і розповіла, чому вона сумує за тими часами, коли важила 98 кілограмів.
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За словами Наталії Холоденко, життя було складніше і бідніше, але в той час вона подобалася собі до нестями.
"Не вистачало тільки часу і грошей (незважаючи на гонорар життя в столиці з'їдала все) переїхала до Києва і знову довелося ставати на ноги. Я постійно працювала, мій син сидів на сцені і чекав коли я закінчу, а вдома під дверима поки я консультувала. І я так вдячна тій Холоденко за цю Холоденко!",- зізнається телеведуча.
Психолог сумує за тими часами, адже її неможливо було зломити або засмутити і вона завжди прагнула до мети. Холоденко порадила шанувальникам не забувати дякувати людям з минулого життя.
"Це важливо не тільки тому, що без минулого неможливо сьогодення, а й тому, що стільки всього було різного і з усім вдалося якось впоратися. Хіба це не заслуговує поваги і любові?",- підсумувала вона в публікації і опублікувала цілу добірку старих фотографій.
"Впоралася з усім що здавалося для мене неможливим! Дякую!", "А я думала вас знають вже всі! Ви-незвичайна! Жінка-дія", " як відгукується. І схоже за емоціями. Дякую за Вашу відкритість, Наталія", "ви неземна", " заслуговує і захоплює! І не смійте сумніватися в своїй любові до себе і нашої любові до вас!", "Наталя! Ви-прекрасна! І з кожним днем все краще і красивіше", " Наталя, я під таким враженням від вчорашнього ефіру і пост став вишенькою на торті! Ви мега крута! не перестаю захоплюватися Вами і собою, що кожен раз вибираю Вас!",- написали фанати в коментарях під публікацією.
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