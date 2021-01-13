Психолог и популярная телеведущая Наталья Холоденко поразила фанатов откровениями

Откровенная публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, телеведущая решила опубликовать архивные снимки и рассказала, почему она скучает по тем временам, когда весила 98 килограммов.

По словам Натальи Холоденко, жизнь была сложнее и беднее, но в то время она нравилась себе до умопомрачения.

"Не хватало только времени и денег (несмотря на гонорар жизнь в Столице съедала всё) переехала в Киев и снова пришлось становиться на ноги. Я постоянно работала, мой сын сидел на сцене и ждал когда я закончу, а дома под дверью пока я консультировала. И я так благодарна той Холоденко за эту Холоденко!", - признается телеведущая.

Психолог скучает за теми временами, ведь ее невозможно было сломить или расстроить и она всегда стремилась к цели. Холоденко посоветовала поклонникам не забывать благодарить людей из прошлой жизни.

"Это важно не только потому, что без прошлого невозможно настоящего, а и потому, что столько всего было разного и со всем удалось как-то справиться. Разве это не заслуживает уважения и любви?", - подытожила она в публикации и опубликовала целую подборку старых фотографий.

"Справилась со всем что казалось для меня невозможным! Благодарю!", "А я думала Вас знают уже все! Вы - необыкновенная! Женщина-действие", "Как откликается. И схоже по эмоциям. Благодарю за Вашу открытость, Наталия", "Вы неземная", "Заслуживает и восхищает! И не смейте сомневаться в своей любви к себе и нашей любви к Вам!", "Наталья! Вы - прекрасная! И с каждым днём все лучше и красивее", "Наталья, я под таким впечатлением от вчерашнего эфира и пост стал вишенкой на торте! Вы мега крутая! не перестаю восхищаться Вами и собой, что каждый раз выбираю Вас!", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

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