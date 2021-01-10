Психолог Наталья Холоденко поразмышляла на злобуденную тему в своем блоге

Как сообщает Politeka.net, психолог и ведущая канала "Украина" рассказала, стоит ли экономить или лучше тратить и баловать себя хоть изредка.

Своими мыслями она поделилась в личном блоге на странице в Instagram. По ее словам, многие боятся больших денег и верят, что богатым можно стать лишь в том случае, если выиграть лотерею или удачно выйти замуж (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По ее мнению, вся эта бесконечная экономия и боязнь в итоге убивает мотивацию расти как в профессиональном, так и в личном плане. Тут бы с долгами рассчитаться или на новые ботинки скопить, какое развитие. Кроме того, важно понять, что нужно что-то менять в жизни, а не мириться с обстоятельствами.

"Я поняла, что многие ненавидят богатых. Поэтому самое большое колличество обид возникает в теме классового неравенства "богатые и бедные". Но пока не поймешь, чего тебе не достает и что нужно что-то менять, ничего в жизни не поменяется и непонятные обиды останутся", - отметила психолог.

Она пояснила, что не нужно тратить деньги бездумно, скупая всё и вся вокруг, гоняясь за модными брендами. Каждая покупка должна нести пользу для вашего развития и стать полезной в будущем.

"Итак, представьте, решили вы собрать на отдых в Турции в пятизведночный отель. Так, идите к этой цели, откладывайте с зарплаты хоть немного денег. Ведь, если ничего не делать, а только мечтать о чем-то, то ничего и не будет", - добавила Холоденко.

Напомним, психолог Наталья Холоденко раскрыла главный секрет успеха в любом деле.

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