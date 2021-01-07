Відомий психолог і екс-учасниця "Танців з зірками" Наталія Холоденко розповіла про правильну мотивацію, яка допоможе домогтися результату в будь-якій справі

Як передає Politeka.net, секретом, який може допомогти в досягненні цілей, психолог поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Холоденко підкреслює, що в основі будь-якої дії повинна бути любов до себе, тоді шанси досягти успіху зростають блискавично.

"Любов до себе-це твоя форма мотивації, причина і спосіб дії. Важливо не що ти робиш, а для чого. Ти худнеш, тому що ти-товста потвора або тому що стоїш кращого зовнішнього вигляду, здоров'я і компліментів? Ти вчиш англійську, щоб не виглядати нерозумно в поїздках за кордон або тому що хочеш кайфувати від свободи спілкування? Можна робити дуже правильні дії, але якщо мотивація не від любові до себе, це не призведе до успіху», - стверджує психолог.

Користувачі Мережі дякують психологу за такі слова і натхнення, яке вона дарує.

"Наталя, спасибі! Які правильні слова", " Наташа, дякую, за те, що ти є, за твої думки, дії, за те, як ти живеш», «добре сказано», - пишуть в коментарях.

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