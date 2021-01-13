"Супермами" часом не помічають, як глузують з власних дітей

Як передає Politeka.net, у новому випуску реаліті-шоу "Супермама" 38-річна актриса і любителька фітнесу Альона запросила інших учасниць до себе додому, познайомивши з 14-річним сином Матвієм і 12-річною донькою Кірою.

Дівчинка приголомшила скаргами на те, що мама більше часу приділяє її братові, а також не знає, з ким вона проводить свій вільний час. Але найбільше учасниць зачепив інцидент за трапезою: виявляється, дівчинку "морять" голодом, не дозволяючи їсти деякі продукти. Альона пояснила це тим, що таким чином бореться із зайвою вагою доньки.

"Я страждала довго зайвою вагою... Зараз ми хочемо, щоб Кіра схудла... У неї є бажання схуднути, просто немає ще сили волі достатньо... Намагаємося пожартувати десь над нею, щоб вона задумалася. Наприклад, хтось із гостей приніс цукерки... ми залишаємо записку: "Кірюня, всі цукерки пораховані, тренуй свою силу волі", - поділилася воим методом виховання актриса.

При цьому її дочка Кіра ображено помітила:

"Часто буває, заходжу до батьків в команту і бачу таке: Матвій, мама і тато їдять... Потім я кажу: "Ви хочете, щоб я нишком не їла, ну, а як, якщо ви їсте..."

Учасниці проекту жорстко розкритикували суперницю:

"Це важко, коли людині не можна, а ти перед ним це їси... Як над своєю дитиною можна так знущатися!

Схожі думки висловили й користувачі Мережі в коментарях: "Верх ідіотизму стояти і обговорювати недоліки підлітка при ньому🤦"; "Принижувати дочку-підлітка і жартувати над нею на загальний огляд - це верх тупості мами"; "Всі випуски думала, що Альона адекватна і хороша мама, але в цьому випуску прямо відвернуло від неї ... от не знаю, така брехлива здалася, не щира..."



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