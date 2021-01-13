"Супермамы" порой не замечают, как изводят собственных детей
Как передает Politeka.net, в новом выпуске реалити-шоу "Супермама" 38-летняя актриса и любительница фитнеса Алена пригласила других участниц к себе домой, познакомив с 14-летним сыном Матвеем и 12-летней дочкой Кирой.
Девочка огорошила жалобами на то, что мама больше времени уделяет ее брату, а также не знает, с кем она проводит свое свободное время. Но больше всего участниц зацепил инцидент за трапезой: оказывается, девочку "морят" голодом, не разрешая кушать некоторые продукты. Алена объяснила это тем, что таким образом борется с лишним весом дочери.
"Я страдала долго лишним весом... Сейчас мы хотим, чтобы Кира похудела... У нее есть желание похудеть, просто нет еще силы воли достаточно... Пытаемся пошутить где-то над ней, чтобы она задумалась. Например, кто-то из гостей принес конфеты... оставляем записку: "Кирюня, все конфеты посчитаны, тренируй свою силу воли", - поделилась воим методом воспитания актриса.
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При этом ее дочь Кира обиженно заметила:
"Часто бывает, захожу к родителям в команту и вижу такое: Матвей, мама и папа едят... Потом я говорю: "Вы хотите, чтобы я втихаря не ела, ну, а как, если вы едите..."
Участницы проекта жестко раскритиковали соперницу:
"Это тяжело, когда человеку нельзя, а ты перед ним это ешь... Как над своим ребенком можно так издеваться!
Похожие мнения выразили и пользователи Сети в комментариях: "Вверх идиотизма стоять и обсуждать недостатки подростка при нем🤦"; "Унижать дочь - подростка и шутить над ней на всеобщее обозрение - это верх тупости мамы"; "Все выпуски думала, что Алена адекватная и хорошая мама, но в этом выпуске прямо отвернуло от нее... вот не знаю, такая лживая показалась, не искренняя..."
Напомним, участница реалити "Супермама" вынуждает сына выщипывать брови и делать бьюти-процедуры: "Рощу из него..."
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