Супер-мами в українському шоу продовжують дивувати методами виховання своїх дітей

Кілька днів тому вийшов вийшов 45 випуск 2 сезону психологічного реаліті "Супермама", в якому за право отримати почесне звання боряться: мама-красуня, Монтессорі-мама, мама-танцівниця і мама-актриса. Першими суперниці відвідували будинок б'юті-мами Нінель.

Молода жінка вирішила виховувати сина, як джентльмена, який повинен знати про жінку все і вміти за нею доглядати. Виховання дитини Нінель займається одна, намагаючись дати йому найкраще і одночасно з тим виховати дитину з повагою до протилежної статі.

Під час проекту дівчат чимало здивувало те, що 13-річний хлопчик разом з мамою ходить по салонах краси, робить різні доглядові процедури і знає все про тіло жінки. Також у Гліба є власний майстер в барбершопі. На думку мам-суперниць, Нінель перестаралася з вихованням, адже ростить з сина справжню дівчину, а це може негативно вплинути на його спілкування з однолітками.

Також учасниці відзначили, що хлопчикові не обов'язково так багато уваги приділяти стану своєї шкіри і волосся.На що Нінель заявила, що ростить з сина джентльмена, він повинен знати, через що проходить жінка. Примітно те, що Дмитро Карпачов, який виступає експертом в даному шоу, нічого поганого не побачив в поведінці Нінель, підкресливши – доглядати за собою правильно не може бути поганою звичкою, а навпаки. Важливо лише те, щоб вся увага юнака не займав питання косметичних процедур.

Нінель розповіла, що дуже намагається залучити сина в свій світ, тому хлопчик знає всіх клієнток мами, а також обговорює їхні проблеми. Тут же Дмитро Карпачов підкреслює, що молодому юнакові краще приділити час собі і Особистому колу спілкування з однолітками. Засудили мами-суперниці і рішення Нінель говорити з сином про статеве дозрівання. Експерт же зазначає: мама права і з дітьми потрібно говорити про секс, але видавати інформацію поступово.

Користувачі Мережі під відео виступили за спосіб життя Нінель, засудивши суперниць з усією суворістю:

"Поясніть хто-небудь цій рудій жінці, що чистка обличчя і вищипування зайвих волосків на бровах не впливає на орієнтацію; "догляд за собою підштовхне до нетрадиційної орієнтації" 🤦 🤦 🤦 відразу все зрозуміло з рівнем інтелекту цієї жінки; це нормально!!! Це не означає, що вони виростуть геями; Навчіть дітей не чіплятися до зовнішнього вигляду інших. доглядати за собою це добре в будь-якому віці; мене ці матусі вражають. Це ж нормально, коли хлопчик в курсі і пмс і взагалі жіночого пристрою. Його дружині майбутній дуже повезетс ним. Нінель-молодчина!».

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