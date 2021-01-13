Українських підприємців почнуть жорстко штрафувати за порушення карантину за новим законом

Як повідомляє Politeka.net, вимоги набудуть чинності в четвер, 14 Січня, текст вже опублікований на офіційному сайті "Голос країни". Відповідно до закону, грошовими штрафами каратимуть підприємства, якщо під час карантину на їх території знаходитимуться люди без захисних масок.

Тепер власники бізнесу повинні забезпечити дотримання запобіжних заходів у громадському транспорті, будівлях або спорудах. Співробітники зобов'язані як мінімум попередити відвідувачів будь-яким способом і в будь-якій формі про необхідність носити маски, що закривають рот і ніс або зовсім викликати поліцію. В іншому випадку юридична або фізична особа підприємця можуть покарати штрафом у розмірі від 200 до 300 мінімумів доходів, неоподатковуваних податком - зараз сума складе від 3400 до 5100 гривень.

Такий же штраф загрожує українським бізнесменам, якщо працівники обслуговуватимуть клієнтів без надітих масок. У законі зазначається, що Засоби захисту можуть бути саморобними, головне, щоб повністю закривали дихальні шляхи.

Варто додати, що з листопада правоохоронці можуть штрафувати українців на неношення масок прямо в громадських місцях, склавши відповідний протокол про адміністративне правопорушення. Отримати штраф ризикують навіть громадяни, які не бажають повністю закрити рот і ніс, його розмір становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів, зараз - від 170 до 255 гривень.

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Як повідомляла Politeka, нові штрафи вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.