Украинских предпринимателей начнут жестко штрафовать за нарушение карантина по новому закону

Как сообщает Politeka.net, требования вступят в силу в четверг, 14 января, текст уже опубликован на официальном сайте "Голос країни". Согласно закону, денежными штрафами будут наказывать предприятия, если во время карантина на их территории будут находиться люди без защитных масок.

Теперь владельцы бизнеса должны обеспечить соблюдение мер предосторожности в общественном транспорте, зданиях или сооружениях. Сотрудники обязаны как минимум предупредить посетителей любым способом и в любой форме о необходимости носить маски, закрывающие рот и нос или вовсе вызвать полицию. В противном случае юридическое или физическое лицо предпринимателя могут наказать штрафом в размере от 200 до 300 минимумов доходов, необлагаемых налогом - сейчас сумма составит от 3400 до 5100 гривен.

Такой же штраф грозит украинским бизнесменам, если работники будут обслуживать клиентов без надетых масок. В законе отмечается, что средства защиты могут быть самодельными, главное, чтобы полностью закрывали дыхательные пути.

Стоит добавить, что с ноября правоохранители могут штрафовать украинцев на неношение масок прямо в общественных местах, составив соответствующий протокол об административном правонарушении. Получить штраф рискуют даже граждане, которые не желают полностью закрыть рот и нос, его размер составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, сейчас - от 170 до 255 гривен.

Напомним, про штраф до 17 000 гривен: украинцам придумали сумасшедшее наказание, за что сдерут деньги

Как сообщала Politeka, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.