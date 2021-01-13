Російський співак Микола Басков записав звісточку для шанувальників, відпочиваючи на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував відео, знімаючи себе крупним планом. Басков з відрослою бородою зазначив, що давно не з'являвся в мережі, тому що був дуже зайнятий на зйомках.

"Відпочинок — це те, що ви робите, коли ніхто не говорить вам, що робити", - підписав відео артист.

Зараз зірковий красень відпочиває на Мальдівах. По його обличчю видно, що він встиг відпочити і засмагнути. У мережі співака не було близько тижня. Серйозний загул для публічної людини.

"Всім привіт. Давно не був у стрічці. Трохи приходив до тями після щільних грудневих зйомок. Хочу всіх привітати з усіма минулими святами. Нехай цей рік буде відкриттям чогось нового. І просто знайте - Я сумую за вами", - зазначив щасливий Басков.

У коментарях стали захоплюватися мужнім виглядом артиста і його відрослою бородою. Не пройшли повз навіть зіркові красуні Олеся Судзиловська і Лоліта.

"Як тобі пасує борідка!", "Колюнь, який гарний! Як тобі пасує щетина!", "Миколо, який незвичайний новий образ у Вас", "такий брутальний, красень", "Світлий, красивий, милостивий! Обожнюю! Сумую", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що неголений Басков в обтягуючому костюмі убив наповал новим образом:"ще трохи і переженете Кіркорова".

Як повідомляла Politeka, розповнілий Басков вразив одкровеннями про життя Повалій в Росії:"Сильно плакала...".

Також Politeka писала, що Басков і близький друг Ані Лорак публічно посперечалися, хто кого раніше помре: "послухай, ти...".