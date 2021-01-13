Российский певец Николай Басков записал весточку для поклонников, отдыхая на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал видео, снимая себя крупным планом. Басков с отросшей бородой отметил, что давно не появлялся в сети, потому что был очень занят на съемках.

«Отдых — это то, что вы делаете, когда никто не говорит вам, что делать», - подписал видео артист.

Сейчас звездный красавец отдыхает на Мальдивах. По его лицу видно, что он успел отдохнуть и загореть. В сети певца не было около недели. Серьезный загул для публичного человека.

«Всем привет. Давно не был в ленте. Немного приходил в себя после плотных декабрьских съемок. Хочу всех поздравить со всеми прошедшими праздниками. Пускай этот год будет открытием чего-то нового. И просто знайте – я скучаю по вам», - отметил счастливый Басков.

В комментариях стали восхищаться мужественным видом артиста и его отросшей бородой. Не прошли мимо даже звездные красотки Олеся Судзиловская и Лолита.

«Как тебе идёт бородка!», «Колюнь, какой красивый! Как тебе идет щетина!», «Николай, какой необычный новый образ у Вас», «Такой брутальный, красавец», «Светлый, красивый, благостный! Обожаю! Скучаю», - пишут пользователи сети.

Напомним, что небритый Басков в обтягивающем костюме сразил наповал новым образом: "Еще чуть-чуть и перегоните Киркорова".

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