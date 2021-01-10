Українська співачка Таїсія Повалій, яка побудувала кар'єру в Росії, не вірила в свої сили на самому початку кар'єрного шляху

Як передає Politeka.net, про це розповів російський співак Микола Басков, який дружить зі співачкою з тих самих пір, коли вона почала підкорювати російську аудиторію. Відповідне відео з'явилося на одній з фан-сторінок зірки в Instagram.

"Микола говорить про Таїсію Повалій в програмі наодинці з усіма", - підписали відео автори аккаунта.

«У ній багато тих якостей, яким чоловіки підкорюються. Вона красива, розкішна, весела, романтична і в той же час з таким внутрішнім стрижнем. І, звичайно, вона шалено талановита", - розповідав ще молодий і сильно розповнілий Басков.

Він також згадав, як виступав у дуеті зі співачкою.

"Пам'ятаю, коли я перший раз я її вивів на сцену концертного залу Росії, де її ніхто не знав. Вона, розпещена увагою, любов'ю, поклонінням, раптом відчула себе, що вона тут не потрібна. І вона сильно плакала в гримерці. А я їй кажу: Тая, це ж так цікаво, завойовувати заново величезну країну і величезну публіку. І ось через кілька років вона стала улюбленицею", - розговорився Басков.

Нагадаємо, що Повалій показала, як виглядала майже 30 років тому разом з чоловіком, рідкісний кадр: "що тут сказати...".

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