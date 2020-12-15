Відома співачка Таїсія Повалій подякувала своєму чоловікові, Ігорю Ліхуті

Зірка розповіла про важливий рік у своєму житті, передає Politeka.net. Артистка також показала, як вона виглядала в молодості.

Відповідний пост Повалій розмістила в своєму Instagram. На архівному фото красива блондинка-співачка в лагідному платтячку, притулилася до чоловіка. Пара посміхалася і виглядала щасливою.

Зірка зізналася, що 27 років тому її життя несподівано змінилося.

"27 років тому, вже в далекому 1993 році я зробила різкий поворот по лінії своєї долі! До цього кроку мене підштовхували багато людей і події! Тоді, отримавши дві вищі нагороди на міжнародних конкурсах, перебуваючи в ейфорії від перемог, я бачила - ось вона, Моя величезна дитяча мрія! ОСЬ МІЙ ІСТИННИЙ ШЛЯХ, ЗАРАДИ ЯКОГО МОЯ ДУША ПРИЙШЛА НА ЗЕМЛЮ!",- написала зірка.

За словами співачки, вона знала, що саме музика - її покликання.

"Я настільки вірила, що все роблю Правильно, що Небеса допомагали мені завжди! І сьогодні я знаю точно, що і почуття, і Люди нам даються згори для втілення своїх величезних цілей! Спасибі долі, спасибі Ігорю, що зіграв і граєш велику Роль для виконання місії моєї душі! ЦЕ БУВ МІЙ ДЕНЬ!!! РІВНО 27 РОКІВ ТОМУ!!! Я РЕЖИСЕР І ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ СВОГО ЖИТТЯ! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написала артистка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Що тут сказати... Просто-міцної і чистої любові на Довге-Довге життя❤️", " Вітаю з таким важливим і знаковим днем!!!👏 👏 👏 Красива, гармонійна і чарівна пара!!!!😍 😍 😍 Будьте здорові і щасливі!😍 ", "Найкраща пара, ну, просто очей не відірвати від вас, хороші наші❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

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