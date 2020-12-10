Скандальный российский певец Николай Басков показал объятия с Таисией Повалий, которая регулярно выступает в РФ

Как передает Politeka.net, фото артист опубликовал у себя в Инстаграм.

Николай Басков подравил Таисию Повалий с днем рождения.

«С Днём рождения! Яркие хиты, тёплые воспоминания, наши поездки и посиделки - с тобой столько всего светлого связано! Я желаю тебе любви, успеха, радости, добра! Здоровья тебе и твоим близким! Будь абсолютно счастлива!» - написал певец.

На опубликованном фото Баском обнимает Повалий сзади. Певица расплылась в улыбке и смотрит в камеру. А взгляд Баскова направлен вдаль.

Видно, что фото архивное. Басков на нем выглядит совсем юным. Хотя, правда, не обошло и без ретуши снимка.

Отметим, 10 декабря 2020 года Таисии Повалий исполнилось 56 лет.

Украинская исполнительница Таисия Повалий неоднократно записывала совместные хиты с Николаем Басковым. Их связывают не только рабочие, но и дружеские отношения.

Более того, знаменитому дуэту часто приписывали роман. Вместе артисты исполнили синглы «Отпусти меня», «Ты далеко», «Снегом белым». Однако «Натуральный блондин» все еще остается холостяком. А вот Таисия Повалий состоит в браке с Игорем Лихутой с 1993 года.

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