Известная певица Таисия Повалий поблагодарила своего супруга, Игоря Лихуту

Звезда рассказала о важном году в своей жизни, передает Politeka.net. Артистка также показала, как она выглядела в молодости.

Соответствующий пост Повалий разместила в своем Инстаграм. На архивном фото красивая блондинка-певица в кротком платьишке, прижалась к супругу. Пара улыбалась и выглядела счастливой.

Звезда призналась, что 27 лет назад ее жизнь неожиданно изменилась.

"27 лет тому назад, уже в далеком 1993 году я сделала резкий поворот по линии своей Судьбы! К этому шагу меня подталкивали многие люди и события! Тогда, получив две высшие награды на международных конкурсах, находясь в Эйфории от Побед, я видела - Вот Она, Моя Огромная Детская Мечта! ВОТ МОЙ ИСТИННЫЙ ПУТЬ, РАДИ КОТОРОГО МОЯ ДУША ПРИШЛА НА ЗЕМЛЮ!", - написала звезда.

По словам певицы, она знала, что именно музыка - ее призвание.

"Я настолько Верила, что все делаю Правильно, что Небеса Помогали Мне Всегда! И сегодня я знаю точно, что и Чувства, и Люди нам даются Свыше для воплощения Своих Огромных Целей! Спасибо Судьбе, Спасибо Игорю, что Сыграл и Играешь Большую Роль для Выполнения Миссии Моей Души! ЭТО БЫЛ МОЙ ДЕНЬ!!! РОВНО 27 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД!!! Я РЕЖИССЕР И ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написала артистка.

За 40 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев:

"Что тут сказать... Просто - крепкой и чистой любви на долгую-долгую жизнь❤️", "Поздравляю с таким важным и знаковым днём!!!👏👏👏 Красивая, гармоничная и обаятельная пара!!!!😍😍😍 Будьте здоровы и счастливы!😍", "Самая лучшая пара, ну, просто глаз не оторвать от вас,😍😍 хорошие наши❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

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