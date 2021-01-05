Ця роль стала для неї проривом

Таїсія Повалій з яскравим макіяжем в білій перуці змусила шанувальників ностальгувати

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явився уривок з новорічного мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки", прем'єра якого відбулася в 2001 році. Таїсія Повалій зіграла у фільмі роль княгині.

На відео, яке з'явилося в Instagram, зірка постала в неймовірно красивій сукні з глибоким декольте. Пишний бюст співачки так і норовив вистрибнути назовні. Повалій була яскраво нафарбована, образ доповнювала намальована родимка на щоці. Біла перука припала співачці до лиця.

"Три зими. "Вечори на хуторі біля Диканьки" відкрили російському глядачеві українську зірку - народну артистку України, красуню, діву-Таїсію Повалій! Кращу артистку на роль княгині знайти навряд чи було можливо!",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях залишили масу захоплених відгуків про зовнішність зірки.

"Яка гарна! Яка атмосфера благородна народжується! Очі просто завмирають!", "Захват, любов і повага до прекрасної творчості чудової співачки», «виконання, голос - просто зачаровують! А Тая в будь-якому образі королева", - пишуть задоволені шанувальники.

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