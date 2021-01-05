Таисия Повалий с ярким макияжем в белом парике заставила поклонников ностальгировать
Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды появился отрывок из новогоднего мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», премьера которого состоялась в 2001 году. Таисия Повалий сыграла в фильме роль княгини.
На видео, которое появилось в Инстаграм, звезда предстала в невероятно красивом платье с глубоким декольте. Пышный бюст певицы так и норовил выпрыгнуть наружу. Повалий была ярко накрашена, образ дополняла нарисованная родинка на щеке. Белый парик пришелся певице к лицу.
«Три зимы. «Вечера на хуторе близ Диканьки» открыли российскому зрителю украинскую Звезду - народную артистку Украины, красавицу, Диву - Таисию Повалий! Восхитительнее артистку на роль Княгини найти вряд ли было возможно!», - подписали видео авторы аккаунта.
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В комментариях оставили массу восторженных отзывов о внешности звезды.
«Какая красивая! Какая атмосфера благородная рождается! Глаза просто замирают!», «Восторг, любовь и уважение к прекрасному творчеству замечательной певицы», «Исполнение, голос - просто завораживающие! А Тая в любом образе королева», - пишут довольные поклонники.
Напомним, что Таисия Повалий растаяла в объятиях российского красавчика: "С тобой столько всего...".
Как сообщала Politeka, Повалий ошарашила изменениями во внешности, такой ее еще не видели: "С клеем перестарались?".
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