Эта роль стала для нее прорывом

Таисия Повалий с ярким макияжем в белом парике заставила поклонников ностальгировать

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды появился отрывок из новогоднего мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», премьера которого состоялась в 2001 году. Таисия Повалий сыграла в фильме роль княгини.

На видео, которое появилось в Инстаграм, звезда предстала в невероятно красивом платье с глубоким декольте. Пышный бюст певицы так и норовил выпрыгнуть наружу. Повалий была ярко накрашена, образ дополняла нарисованная родинка на щеке. Белый парик пришелся певице к лицу.

«Три зимы. «Вечера на хуторе близ Диканьки» открыли российскому зрителю украинскую Звезду - народную артистку Украины, красавицу, Диву - Таисию Повалий! Восхитительнее артистку на роль Княгини найти вряд ли было возможно!», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях оставили массу восторженных отзывов о внешности звезды.

«Какая красивая! Какая атмосфера благородная рождается! Глаза просто замирают!», «Восторг, любовь и уважение к прекрасному творчеству замечательной певицы», «Исполнение, голос - просто завораживающие! А Тая в любом образе королева», - пишут довольные поклонники.

Напомним, что Таисия Повалий растаяла в объятиях российского красавчика: "С тобой столько всего...".

Как сообщала Politeka, Повалий ошарашила изменениями во внешности, такой ее еще не видели: "С клеем перестарались?".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий показала, как будет развлекать россиян на Новый год: «Опять эти балаганы».