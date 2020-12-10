Скандальний російський співак Микола Басков показав обійми з Таїсією Повалій, яка регулярно виступає в РФ
Як передає Politeka.net, фото артист опублікував у себе в Instagram.
Микола Басков підравив Таїсію Повалій з днем народження.
"З Днем народження! Яскраві хіти, теплі спогади, наші поїздки і посиденьки - з тобою стільки всього світлого пов'язано! Я бажаю тобі любові, успіху, радості, добра! Здоров'я тобі і твоїм близьким! Будь абсолютно щаслива!» - написав співак.
На опублікованому фото Баском обіймає Повалій ззаду. Співачка розпливлася в усмішці і дивиться в камеру. А погляд Баскова спрямований вдалину.
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Видно, що фото архівне. Басков на ньому виглядає зовсім юним. Хоча, правда, не оминуло і без ретуші знімка.
Зазначимо, 10 грудня 2020 року Таїсії Повалій виповнилося 56 років.
Українська виконавиця Таїсія Повалій неодноразово записувала спільні хіти з Миколою Басковим. Їх пов'язують не тільки робочі, а й дружні стосунки.
Більш того, знаменитому дуету часто приписували роман. Разом артисти виконали сингли "Відпусти мене", "Ти далеко", "Снігом білим". Однак "Натуральний блондин" все ще залишається холостяком. А ось Таїсія Повалій перебуває у шлюбі з Ігорем Ліхутою з 1993 року.
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