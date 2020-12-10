Скандальний російський співак Микола Басков показав обійми з Таїсією Повалій, яка регулярно виступає в РФ

Як передає Politeka.net, фото артист опублікував у себе в Instagram.

Микола Басков підравив Таїсію Повалій з днем народження.

"З Днем народження! Яскраві хіти, теплі спогади, наші поїздки і посиденьки - з тобою стільки всього світлого пов'язано! Я бажаю тобі любові, успіху, радості, добра! Здоров'я тобі і твоїм близьким! Будь абсолютно щаслива!» - написав співак.

На опублікованому фото Баском обіймає Повалій ззаду. Співачка розпливлася в усмішці і дивиться в камеру. А погляд Баскова спрямований вдалину.

Видно, що фото архівне. Басков на ньому виглядає зовсім юним. Хоча, правда, не оминуло і без ретуші знімка.

Зазначимо, 10 грудня 2020 року Таїсії Повалій виповнилося 56 років.

Українська виконавиця Таїсія Повалій неодноразово записувала спільні хіти з Миколою Басковим. Їх пов'язують не тільки робочі, а й дружні стосунки.

Більш того, знаменитому дуету часто приписували роман. Разом артисти виконали сингли "Відпусти мене", "Ти далеко", "Снігом білим". Однак "Натуральний блондин" все ще залишається холостяком. А ось Таїсія Повалій перебуває у шлюбі з Ігорем Ліхутою з 1993 року.

Нагадаємо, що схудлий до невпізнання Басков розбурхав видом, показовий кадр: "як Девід Бекхем".

Як повідомляла Politeka, Басков в безглуздому вигляді вразив новою компанією, тільки Кіркорова не вистачає: "гидко, коли таких людей...".

Також Politeka писала, що молодиться Басков змусив дітей Пугачової відпалювати, зачепило навіть Галкіна:"Дико тусим".