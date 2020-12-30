Українська співачка Таїсія Повалій, яка будує кар'єру в Росії, поділилася кадрами з новорічного вогника

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала уривок з телевізійного шоу, на якому вона співає пісню про новорічний торт. Повалій була одягнена в обтягуючу темну сукню з білою вишивкою. Блондинка зробила яскравий ефектний макіяж, який доповнив образ.

Варто відзначити, що 56-річна зірка виглядала дуже щасливою.

"Я дарую Вам, мої дорогі, найкращий Торт до Нового року! З Наступаючим! Люблю Вас!",- підписала фото співачка.

У коментарях зірці залишили як компліменти, так і негативні коментарі.

"З наступаючим, Таєчка! Красуня!", "Знову ці балагани", "з наступаючим, Таєчка! Здоров'я і щастя в Новому році для Вас і вашої прекрасної сім'ї!", "Красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Таїсія Повалій довгий час працювала тільки на українську аудиторію, але після участі в декількох мюзиклах українсько-російського виробництва стала популярною в сусідній країні. Повалій записала кілька успішних дуетів з російськими виконавцями, після чого стала активно гастролювати в Росії.

В останні роки співачка особливо багато часу проводить за кордоном.

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