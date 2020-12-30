Украинская певица Таисия Повалий, которая строит карьеру в России, поделилась кадрами с новогоднего огонька

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала отрывок с телевизионного шоу, на котором она поет песню про новогодний торт. Повалий была одета в обтягивающее темное платье с белой вышивкой. Блондинка сделала яркий эффектный макияж, который дополнил образ.

Стоит отметить, что 56-летняя звезда выглядела очень счастливой.

«Я дарю Вам, мои дорогие, самый Лучший Торт к Новому Году! С Наступающим! Люблю Вас!», - подписала фото певица.

В комментариях звезде оставили как комплименты, так и негативные комментарии.

«С наступающим, Таечка! Красавица!», «Опять эти балаганы», «С Наступающим, Таечка! Здоровья и счастья в Новом году для Вас и ваша прекрасная семья!», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Таисия Повалий долгое время работала только на украинскую аудиторию, но после участия в нескольких мюзиклах украинско-российского производства стала популярной в соседней стране. Повалий записала несколько успешных дуэтов с российскими исполнителями, после чего стала активно гастролировать в России.

В последние годы певица особенно много времени проводит за границей.

Напомним, что резко помолодевшая Повалий козырнула пышным бюстом на камеру, сеть в недоумении: "Аллегрова или Валерия".

Как сообщала Politeka, Повалий показала, как выглядела почти 30 лет назад вместе с мужем, редкий кадр: "Что тут сказать...".

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