Українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Росії, налякала підписників у соцмережах

Свіже фото зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.

Так, зірка-запроданка вирішила привітати підписників з Новим роком і опублікувала незвичайне музичне привітання.

"Чари починається рівно о 00:00, дозволяємо бажанням збутися!",- написала Таїсія Повалій у своєму Instagram.

Користувачі подякували зірці-запроданці за таке привітання і залишили під записом захоплені коментарі.

Але були й такі користувачі, яких приголомшила "нова" зовнішність Таїсії Повалій.

"З наступаючим Новим роком! Нехай ваші бажання обов'язково збудуться", " Щасливого нового року!", "Нехай збудуться всі заповітні бажання кожного!", "Щасливого нового року! Нехай всі мрії здійснюються і бажання збуваються в наступаючому році!", "Дорога Таїсія, нехай наступаючий Новий рік принесе тільки щастя, удачу і позитив! Бажаю сталевого здоров'я, море щирих посмішок і нехай задумане збудеться ! Нехай це чудове свято буде сповнене приємних сюрпризів!", "Що з обличчям, з клеєм перестаралися?",- написали вони в коментарях під публікацією.

Раніше Таїсія Повалій хвалилася, як розважатиме росіян на Новий Рік.

Артистка опублікувала уривок з телевізійного шоу, на якому вона співає пісню про новорічний торт. Повалій була одягнена в обтягуючу темну сукню з білою вишивкою.

Блондинка зробила яскравий ефектний макіяж, який доповнив образ.

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