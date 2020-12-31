Украинская певица Таисия Повалий, сбежавшая в Россию, напугала подписчиков в соцсетях

Свежее фото звезда опубликовала в своем личном Instagram.

Так, звезда-запроданка решила поздравить подписчиков с Новым годом и опубликовала необычное музыкальное поздравление.

"Волшебство начинается ровно в 00:00, позволяем желаниям сбыться!", - написала Таисия Повалий в своем Instagram.

Пользователи поблагодарили звезду-запроданку за такое поздравление и оставили под записью восторженные комментарии.

Но были и такие пользователи, которых огорошила "новая" внешность Таисии Повалий.

"С наступающим Новым годом! Пусть Ваши желания обязательно сбудутся", "Счастливого нового года!", "Пусть сбудутся все заветные желания каждого!", "Счастливого нового года! Пусть все мечты осуществляются и желания сбываются в наступающем году!", "Дорогая Таисия, пускай наступающий Новый год принесет только счастье, удачу и позитив! Желаю стального здоровья, море искренних улыбок и пусть задуманное сбудется ! Пусть этот замечательный праздник будет полон приятных сюрпризов!", "Что с лицом, с клеем перестарались?", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее Таисия Повалий хвасталась, как будет развлекать россиян на Новый год.

Артистка опубликовала отрывок с телевизионного шоу, на котором она поет песню про новогодний торт. Повалий была одета в обтягивающее темное платье с белой вышивкой.

Блондинка сделала яркий эффектный макияж, который дополнил образ.

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