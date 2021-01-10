Украинская певица Таисия Повалий, которая построила карьеру в России, не верила в свои силы в самом начале карьерного пути

Как передает Politeka.net, об этом рассказал российский певец Николай Басков, который дружит с певицей с тех самых пор, когда она начала покорять российскую аудиторию. Соответствующее видео появилось на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм.

«Николай говорит о Таисии Повалий в программе Наедине со всеми», - подписали видео авторы аккаунта.

«В ней много тех качеств, которым мужчины покоряются. Она красивая, роскошная, веселая, романтичная и в то же время с таким внутренним стержнем. И, конечно, она безумно талантливая», - рассказывал еще молодой и сильно располневший Басков.

Он также вспомнил, как выступал в дуэте с певицей.

«Помню, когда я первый раз я ее вывел на сцену концертного зала России, где ее никто не знал. Она, избалованная вниманием, любовью, поклонением, вдруг почувствовала себя, что она тут не нужна. И она сильно плакала в гримерке. А я ей говорю: Тая, это же так интересно, завоевывать заново огромную страну и огромную публику. И вот спустя несколько лет она стала любимицей», - разоткровенничался Басков.

Напомним, что Повалий показала, как выглядела почти 30 лет назад вместе с мужем, редкий кадр: "Что тут сказать...".

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