Відома британська модель Демі Роуз вразила шанувальників розкішною фігурою, примірявши вбрання з глибоким декольте

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, на опублікованих знімках модель позує в спокусливій чорній білизні, яку ледь витримують її значні "бомби". При цьому образ красуня доповнила ідеальним і ледь помітним макіяжем, грайливо поглядаючи в камеру.

На іншій фотографії Демі Роуз ефектно зігнулася і накинула пасма волосся на обличчя, обдаровуючи фанатів неймовірним поглядом. А оскільки знімки були опубліковані в каруселі Сторіс, шанувальники дівчини не змогли що-небудь сказати.

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На фото красуня позувала в наряді з великим декольте, в якому можна легко побачити пишний бюст дівчини. Демі взялася рукою за волосся, надаючи знімку ще більшої пікантності, а другою рукою знімала себе на телефон. Роуз доповнила образ невеликим мейкапом і зовсім не соромилася показати себе, завдяки чому кадр вийшов звабливим.

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