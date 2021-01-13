Известная британская модель Деми Роуз впечатлила поклонников роскошной фигурой, примеряв наряд с глубоким декольте

Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Так, на опубликованных снимках модель позирует в соблазнительном черном белье, которое едва выдерживают ее внушительные "бомбы". При этом образ красотка дополнила идеальным и едва заметным макияжем, игриво поглядывая в камеру.

На другой фотографии Деми Роуз эффектно изогнулась и набросила пряди волос на лицо, одаривая фанатов невероятным взглядом. А поскольку снимки были опубликованы в карусели Сторис, поклонники девушки не смогли что-либо сказать.

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На фото красотка позировала в наряде с большим декольте, в котором можно легко увидеть пышный бюст девушки. Деми взялась рукой за волосы, придавая снимку еще большей пикантности, а второй рукой снимала себя на телефон. Роуз дополнила образ небольшим мейкапом и совсем не стеснялась показать себя, благодаря чему кадр получился манящим.

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