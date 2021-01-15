Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", влаштувала фотосесію в одній білизні і топі

Популярна модель з екзотичною зовнішністю пишається своєю фігурою. Завдяки пишним формам і бажанням показувати себе в природному вигляді, Демі швидко стала популярна, а її фото миттю розлітаються по мережі. Дівчина вже не перший рік займається рекламою білизни і успішно підкорює мережу новими образами.

Цього разу на фан-акаунті з'явилося незвичне фото Роуз. Цього разу дівчина позувала на фото в новому стилі – чорному топі в горошок з довгим рукавом і зав'язками на бюсті, а також простій білизні на тонких лямках. При цьому акцент був зроблений саме на бюсті, який вигідно підкреслив простий топ.

Довгі локони Роуз, як і завжди, залишила розпущеним, а на обличчі можна помітити легкий макіяж. Кадр в чорно-білій обробці відразу оцінили в мережі:

«Чудовий топ; яка жінка вас чекає😘😍; Така мила і чуттєва жінка 🌹 п'янить навіть поглядом; Дійсно красиво; мені подобається твоє ч/б фото; Як ніби ти можеш робити все, що хочеш, дорога; ідеально🌷; Чудово 🌹; Que cuuurvas 😘; Голлівудська зірка 🌹; Краса😍; Жива краса🔥❤».

Демі намагається ділитися новими фото якомога частіше, щоб привертати увагу і дивувати образами. Так як модель рекламує білизну і купальники, то найчастіше її одяг досить відвертого характеру.

Так, на фан-акаунті в Instagram було представлено фото, на якому Демі позувала в сукні з відкритим декольте до пупка. Сам наряд був зроблений з блискучої тканини і зовсім не приховував гідності Роуз.

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