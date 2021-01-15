Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", устроила фотосессию в одном белье и топе

Популярная модель с экзотичной внешностью гордится своей фигурой. Благодаря пышным формам и желанию показывать себя в естественном виде, Деми быстро стала популярная, а ее фото мигом разлетаются по сети. Девушка уже не первый год занимается рекламой белья и успешно покоряет сеть новыми образами.

В этот раз на фан-аккаунте появилось непривычное фото Роуз. В этот раз девушка позировала на фото в новом стиле – черном топе в горошек с длинным рукавом и завязками на бюсте, а также простом белье на тонких лямках. При этом акцент был сделан именно на бюсте, который выгодно подчеркнул простой топ.

Длинные локоны Роуз, как и всегда, оставила распущенными, а на лице можно заметить легкий макияж. Кадр в черно-белой обработке сразу оценили в сети:

«Замечательный топ; какая женщина вас ждет😘😍; Такая милая и чувственная женщина 🌹 пьянит даже взглядом; Действительно красиво; мне нравится твое ч/б фото; Как будто ты можешь делать все, что хочешь, дорогая; идеально🌷; Великолепно 🌹; Que cuuurvas 😘; Голливудская звезда 🌹; Красота😍; Живая красота🔥❤».

Деми старается делиться новыми фото как можно чаще, чтобы привлекать внимание и удивлять образами. Так как модель рекламирует белье и купальники, то чаще всего ее одежда довольно откровенного характера.

Так, на фан-аккаунте в Инстаграм было представлено фото, на котором Деми позировала в платье с открытым декольте до пупка. Сам наряд был сделан из блестящей ткани и совсем не скрывал достоинства Роуз.

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