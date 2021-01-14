Закінчення локдауну, 24 січня, не означає завершення карантину в цілому

Обмеження можуть тривати найближчі кілька років. Про це повідомило джерело в Кабміні, передає "Обозреватель".

Згідно з наявною інформацією, після локдауну, з 25 січня, запрацює бізнес, однак, деякі заборони і карантинні заходи залишаться ще надовго.

"Після 24 січня відкриється бізнес, але обмеження продовжаться весь цей рік. А взагалі в наших розрахунках карантин запланований до 2023 року", – уточнило джерело.

Нагадаємо, офіційно загальнонаціональний карантин в Україні триватиме до 28 лютого (незалежно від локдауну з 8 по 24 січня), але слід підготуватися до того, що він буде продовжений.

Раніше ситуацію коментував голова МОЗ Максим Степанов. За його словами, після закінчення локдауну зміняться правила, але в цілому карантин ніхто не скасовує.

"Починаючи з 25 січня буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, що стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, залежно від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень», — повідомив міністр.

Також ми писали, що з 14 січня в Україні набув чинності закон про нові штрафи (був прийнятий Радою 17 грудня 2020) - власників бізнесу тепер мають право карати за відсутність захисного засобу у персоналу або відвідувачів.

Для підприємців штрафи становлять від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 гривень.

Нагадаємо, продовження локдауну після 24 січня, Степанов виступив з терміновою заявою: що чекає українців.

Як повідомляла Politeka, ослаблення карантину, Степанов виступив з екстреною заявою: "всі хочуть повернутися до звичного життя..."