Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на волнующий многих украинцев вопрос – ослабления карантинных ограничений

Об этом он сказал на брифинге 13 января (чтобы посмотреть видео -доскролльте новость до конца).

Глава Минздрава заявил, что понимает желание украинцев поскорее вернуться к жизни без карантина, который им "надоел", но ослаблять ограничения в условиях пандемии никто не будет.

Как и было решено ранее, общенациональный карантин в Украине продлится как минимум до 28 февраля. А усиленный (локдаун или "карантин зимних каникул") – до 00:00 25 января.

"Никаких решений о прекращении этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем. Мы считаем, что они эти сроки, усиленные карантинные ограничения, должны действовать», — подчеркнул министр.

При этом Степанов отметил, что украинский локдаун значительно тех ограничений, на которые пошли в других европейских странах и в целом в мире.

"Мы понимаем, что эти карантинные ограничения за год пандемии надоели и все хотят вернуться к привычной жизни. Но для этого мы должны пройти этот путь. Прошу не подвергать опасности свое здоровье и других. И придерживаться этих правил, разработанных нашими украинскими врачами, которым мы доверяем", – отметил глава Минздрава.

Напомним, украинцы в Буковеле не заметили карантина, курорт работает во всю.

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