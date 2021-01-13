Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на волнующий многих украинцев вопрос – ослабления карантинных ограничений
Об этом он сказал на брифинге 13 января (чтобы посмотреть видео -доскролльте новость до конца).
Глава Минздрава заявил, что понимает желание украинцев поскорее вернуться к жизни без карантина, который им "надоел", но ослаблять ограничения в условиях пандемии никто не будет.
Как и было решено ранее, общенациональный карантин в Украине продлится как минимум до 28 февраля. А усиленный (локдаун или "карантин зимних каникул") – до 00:00 25 января.
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"Никаких решений о прекращении этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем. Мы считаем, что они эти сроки, усиленные карантинные ограничения, должны действовать», — подчеркнул министр.
При этом Степанов отметил, что украинский локдаун значительно тех ограничений, на которые пошли в других европейских странах и в целом в мире.
"Мы понимаем, что эти карантинные ограничения за год пандемии надоели и все хотят вернуться к привычной жизни. Но для этого мы должны пройти этот путь. Прошу не подвергать опасности свое здоровье и других. И придерживаться этих правил, разработанных нашими украинскими врачами, которым мы доверяем", – отметил глава Минздрава.
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