Украине предстоит еще одна волна заболевания коронавирусом
Сейчас в Украине минул пик заболевания коронавирусом, но пока нам еще рано расслабляться. Прогнозируется третья волна COVID-19 уже осенью 2021 года.
Об этом рассказал "Украине 24" львовский доктор Тарас Жиравецкий.
По его словам, в Украине сейчас идет вторая волна коронавируса, и количество больных будет постепенно снижаться. Вторая волна может продолжаться еще несколько месяцев - до лета. Третьей волны нам не избежать, если вакцины не помогут, и она вскоре потрепает нервы украинцам.
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"Третья волна - прогнозируется осенью. Если прогнозировать относительно инфекций, которые были раньше, в частности испанского гриппа - то они проходили в три волны. Но тогда были проблемы с вакцинами. Если сейчас вакцины справятся и уменьшат количество новых случаев, то вероятно мы третью волну и не будем иметь", - рассказал врач.
Также ранее сообщалось, что главный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что специалисты Минздрава моделировали сценарии развития пандемии COVID-19 в стране так, чтобы допустить только один жесткий карантин в период с конца 2020го – в начале 2021 года.
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