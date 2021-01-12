Курортный сезон в Буковеле в самом разгаре, несмотря на введение жесткого карантина по всей стране

Как передает Politeka.net, обстановку на украинском курорте показали в сюжете "ICTV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



На опубликованных кадрах видно, что сотни отдыхающих игнорируют социальную дистанцию и ношение масок



Кафе, рестораны и сувенирные рынки - работают и немногие придерживаются карантинных правил.

Журналистам удалось найти единственного человека, который надел маску в очереди.



"Вчера еще больше народу было. Сами видите - люди не придерживаются дистанции на подъемник, плюс на нем плотно сидим", - поделился парень.

Девушка Ярослава приехала в Буковель с Чехии, где карантин усилили еще жёстче, чем в Украине.

"Здесь тоже должен быть локдаун, но никто никому ничего не говорит, никому ничего не надо. Там (в Чехии - ред.) все закрыто, там на улицу нельзя выходить - только в магазин и в аптеку", - поделилась девушка.

Некоторые украинцы, даже возмущались таким пристальным вниманием к отдыхающим.

"Прекращайте. Ходите и завидуйте молча. Весь интернет раздули своим локдауном. Кто переболел - тот переболел. Я уже давно переболела и жива", - возмутилась одна из женщин.

Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.