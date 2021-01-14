Окончание локдауна, 24 января, не означает завершение карантина в целом

Ограничения могут продлиться ближайшие несколько лет. Об этом сообщил источник в Кабмине, передает "Обозреватель".

Согласно имеющейся информации, после локдауна, с 25 января, заработает бизнес, однако, некоторые запреты и карантинные мероприятия останутся еще надолго.

"После 24 января откроется бизнес, но ограничения продолжатся весь этот год. А вообще в наших расчетах карантин запланирован до 2023 года", – уточнил источник.

Напомним, официально общенациональный карантин в Украине продлится до 28 февраля (независимо от локдауна с 8 по 24 января), но следует подготовиться к тому, что он будет продлен.

Ранее ситуацию комментировал глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, после окончания локдауна изменятся правила, но в целом карантин никто не отменяет.

«Начиная с 25 января будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, что касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений», — сообщил министр.

Также мы писали, что с 14 января в Украине вступил в силу закон о новых штрафах (был принят Радой 17 декабря 2020) - владельцев бизнеса теперь имеют право наказывать за отсутствие защитного средства у персонала или посетителей.

Для предпринимателей штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 гривен.

Напомним, продление локдауна после 24 января, Степанов выступил со срочным заявлением: что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, ослабление карантина, Степанов выступил с экстренным заявлением: "Все хотят вернуться к привычной жизни..."