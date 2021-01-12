Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что после 24 января локдаун в стране должен быть продлен
С соответствующим заявлением министр выступил в эфире 24 канала, подчеркнув, что для продления жестких карантинных норм существует основания. Степанов также добавил, что такой позиции придерживаются и эпидемиологи.
«Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны (настаиваем - ред.) на продлении этого карантина», - заявил министр.
Он пояснил, что его позиция подкрепляется сразу несколькими доводами. В первую очередь Степанова беспокоят новогодние праздники, во время которых украинцы участвовали в массовых гуляниях и ездили к родственникам. По словам министра, в ближайшее время это может повлечь за собой увеличение числа зараженных китайским вирусом.
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Кроме того, министр напомнил и о сезонном росте числа больных гриппом, который обычно начинается как раз в январе.
«Очень важно на этом пике болезни сбить», - подчеркнул Степанов.
Как известно, 8 января в Украине стартовал жесткий локдаун, который должен продлиться до 25 января.
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