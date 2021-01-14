Україну накриють потужні магнітні бурі, тому варто бути гранично обережними
Так, з 17 по 21 січня на Україну разом з морозами насуваються магнітні бурі. Для чутливих людей вони можуть виявитися досить болючими.
Психолог і таролог-прогнозист Ольга Соломка розповіла в інтерв'ю для Обозреватель, кому доведеться найгірше.
Вона зазначила, що враховуючи морози до 20 градусів, які прогнозують в ці дні метеорологи, людям з серцево-судинними проблемами може бути зовсім туго.
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Крім того, особливо будуть відчувати на собі негативний вплив вогняні знаки – Овен, Лев, Стрілець, в меншій мірі це торкнеться представників земних знаків – Тельця, Діви і Козерога.
За словами таролога, скачки тиску, аритмію, відчуття тяжкості, страху, невпевненості, які зазвичай супроводжують ці природні явища, відчують ті, хто звик тиснути на себе і ближніх і багато питань вирішувати примусом та іншими силовими методами.
Більш-менш спокійно будуть почувати себе представники стихії повітря і води, але остерігатися в ці дні варто всім.
"Тому з 17 по 20 січня нам усім, а особливо – метеочутливим людям, краще не планувати зайвих навантажень і важливих справ", - зробила висновки експерт.
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