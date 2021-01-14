Українцям розкрили нюанси підвищення пенсій у 2021 році

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Він попередив, що пенсії в поточному році будуть підвищуватися в кілька етапів, але є "деякі але".

Вже в березні має відбутися індексація пенсій з коефіцієнтом 11%.

"У нас на 2021 рік передбачено кілька етапів підвищення пенсійних виплат, пов'язаних з різними факторами. По-перше, з 1 березня планується провести індексацію пенсій, так зване осучаснення, відповідно до зростання 50% зарплати, 50% інфляції – орієнтовно це буде близько 11%. Далі у нас передбачено зростання мінімальної зарплати двічі в 2021 році – це також впливає на розмір пенсій, оскільки за певних обставин розмір пенсій повинен бути не менше 40% від мінімальної зарплати. Третє, заплановано певне зростання соціальних стандартів у вигляді прожиткового мінімуму-теж буде підніматися двічі в 2021 році", - розкрив Музиченко всі нюанси в ефірі телеканалу.

Однак, як стверджує заступник профільного міністра, можливі деякі проблеми при підвищенні виплат, які пов'язані з солідарною пенсійною системою.

"...На сьогодні кожна працююча людина платить ЄСВ-22% від зарплати. Виходячи з того, який ми маємо фонд оплати праці та умови сплати ЄСВ, а ми пам'ятаємо, що на період карантину у нас введені елементи захисту окремих категорій працюючих застрахованих осіб – це все впливає на суми, які будуть сплачені в ПФУ", - додав Музиченко в ефірі Україна 24.

Раніше ми розповідали, що українці виходитимуть на пенсію по-новому.

Так, якщо пільговики працюють десь за сумісництвом, то в спецстаж буде зараховуватися тільки робота за фахом на основному місці.

Що стосується призначення виплат за вислугою років, то цю пенсію виплачують у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид допомоги.

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