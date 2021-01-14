Украинцам раскрыли нюансы повышения пенсий в 2021 году

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Он предупредил, что пенсии в текущем году будут повышаться в несколько этапов, но есть "некоторые но".

Уже в марте должна состояться индексация пенсий с коэффициентом 11%.

"У нас на 2021 год предусмотрено несколько этапов повышения пенсионных выплат, связанных с различными факторами. Во-первых, с 1 марта планируется провести индексацию пенсий, так называемое осовременивание, в соответствии с ростом 50% зарплаты, 50% инфляции – ориентировочно это будет около 11%. Далее у нас предусмотрен рост минимальной зарплаты дважды в 2021 году – это также влияет на размер пенсий, поскольку при определенных обстоятельствах размер пенсий должен быть не менее 40% от минимальной зарплаты. Третье, запланирован определенный рост социальных стандартов в виде прожиточного минимума – тоже будет подниматься дважды в 2021 году", - раскрыл Музыченко все нюансы в эфире телеканала.

Однако, как утверждает заместитель профильного министра, возможны некоторые проблемы при повышении выплат, которые связаны с солидарной пенсионной системой.

"...На сегодня каждый работающий человек платит ЕСВ – 22% от зарплаты. Исходя из того, какой мы имеем фонд оплаты труда и условия уплаты ЕСВ, а мы помним, что на период карантина у нас введены элементы защиты отдельных категорий работающих застрахованных лиц – это все влияет на суммы, которые будут уплачены в ПФУ", - добавил Музыченко в эфире Украина 24.

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут выходить на пенсию по-новому.

Так, если льготники работают где-то по совместительству, то в спецстаж будет засчитываться только работа по специальности на основном месте.

Что касается назначения выплат по выслуге лет, то эту пенсию выплачивают в случае увольнения с работы, дающей право на этот вид помощи.

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