Кто из украинцев в зоне риска

Украинцам объяснили, кто после 1 января 2021 года может остаться без пенсий

Как известно, после Нового года в Украине заработал новый механизм верификации получателей выплат от государства.

И эти изменения также затронут выплату пенсий, пишет Главком.

Согласно законодательству, лишить пенсий могут даже тех, кому уже назначены выплаты от государства. Это касается тех, кому ошибочно "выписали" пенсии.

Пенсию могут забрать по следующим причинам:

если есть ошибка в ФИО;

если выплаты назначены по фальшивым документам;

если какое-то время жили за границей;

если не получали выплату на протяжении 6 месяцев;

если вы переселенец и сменили место жительства.

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлена Верховной Радой Украины", - говорится в законе об обязательном пенсионном страховании.

Ранее мы рассказывали о новом правиле выхода на пенсию.

Согласно законодательству, если украинцы работают где-то по совместительству, то в спецстаж будет засчитываться только работа по специальности на основном месте.

Что касается назначения выплат по выслуге лет, то эту пенсию выплачивают в случае увольнения с работы, дающей право на этот вид помощи.

Напомним, что Требования к пенсиям в Украине выросли, озвучены новые изменения

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