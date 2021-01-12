Украинцам объяснили, кто после 1 января 2021 года может остаться без пенсий
Как известно, после Нового года в Украине заработал новый механизм верификации получателей выплат от государства.
И эти изменения также затронут выплату пенсий, пишет Главком.
Согласно законодательству, лишить пенсий могут даже тех, кому уже назначены выплаты от государства. Это касается тех, кому ошибочно "выписали" пенсии.
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Пенсию могут забрать по следующим причинам:
- если есть ошибка в ФИО;
- если выплаты назначены по фальшивым документам;
- если какое-то время жили за границей;
- если не получали выплату на протяжении 6 месяцев;
- если вы переселенец и сменили место жительства.
"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлена Верховной Радой Украины", - говорится в законе об обязательном пенсионном страховании.
Ранее мы рассказывали о новом правиле выхода на пенсию.
Согласно законодательству, если украинцы работают где-то по совместительству, то в спецстаж будет засчитываться только работа по специальности на основном месте.
Что касается назначения выплат по выслуге лет, то эту пенсию выплачивают в случае увольнения с работы, дающей право на этот вид помощи.
Напомним, что Требования к пенсиям в Украине выросли, озвучены новые изменения
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