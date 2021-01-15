Погода в Україні 15 січня буде сніжною і по-зимовому холодною

Як пише Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, в Україну нарешті прийде справжня зима зі снігом і сильними морозами. Відзначається, що похолодає по всій території країни і це тільки початок.

Найхолодніше, судячи зі свіжого прогнозу, буде на заході країни. Західні області вже вдень відчують значне похолодання. Вдень температура повітря там опуститься до -8..-11. Сніг йтиме і вдень, і вночі у всіх областях.

У центральних регіонах буде трохи тепліше, але все так само морозно і сніжно. Очікується -5..-7 градусів і опади. Тільки в Києві температура опуститься до -11 градусів.

Найтепліше буде в південних і східних областях. На Сході пройде сніг. Температура опуститься до -2..-6 градусів. А ось на півдні країни снігу не буде. В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях очікується суха погода. Температура повітря буде знаходитися в районі -1 - 1 градусів.

Варто відзначити, що 16-18 січня буде холоднішати. Опадів найближчими днями не очікується, але стовпчики термометра опустяться до -20 градусів. Найхолодніше протягом цього часу буде в західних регіонах.

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