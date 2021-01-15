Російський репер і YouTube-блогер Morgenshtern збентежив новою витівкою
Як передає Politeka.net, 22-річна зірка опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постав на підземній парковці.
Стильно одягнений Алішер Моргенштерн в шкіряній куртці і таких же штанях позував поруч з "Роллс-ройсом". Хлопець повипендрювався на тлі дорогущого авто, а за підсумком, і зовсім звалився як сніп прямо на землю, розкинувши руки в різні боки.
"чорний рол ройс забирає жек пот", - підписав кадри артист.
Користувачі тут же кинулися обговорювати побачене. Багато відзначили, що Morgenshtern останнім часом став стрімко набирати вагу - шанувальники радять своєму кумиру терміново щось з цим зробити.
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"чогось він жорстко почав набирати вагу, залишилося тільки дреди зробити"
"Погладшав, ясно..."
"Мені здається або він набрав кг 10"
"Алішер, повертайся у форму, а то розтовстів"
"Наївся і спить"
"братан ким ти став..."
"Не життя, а пісня"
"Звідки у тебе гроші на роллс ройс не сміши 😂"
"Не знаю як ролс ройс...Ну тебе вочевидь вже забрало, і не відпустило"
"Тобі погано?"
"Коли ти вже вгамуєшся?"
"Чекаємо тепер пісню про те що він курив ролс ройс..."
Додамо, свою першу популярність Morgenshtern отримав завдяки пародійним відеороликам в рамках власного проекту "#Ізіреп " на YouTube.
У 2020-му році російська версія журналу Forbes опублікувала список «40 найуспішніших зірок Росії до 40 років 2020», в якому Алішер Моргенштерн зайняв 21 сходинку із загальним доходом за рік $1,5 млн.
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