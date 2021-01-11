Российский рэпер Morgenshtern показал, чем занимается в ночных клубах по завершению концертов

Кадры с популярным исполнителем появились в фанатском Instagram-аккаунте.

Так, российского рэп-исполнителя Моргенштерна застукали с любимой девушкой Диларой, с которой он страстно целовался прямо в клубе.

Музыкант по традиции был с оголенным торсом и с Диларой они стояли посреди танцпола, где страстно целовались в окружении других людей.

Возлюбленная также нежно обнимала артиста, а он параллельно держал в руках бокал с шампанским.

"Ля-ля-ля, что делает. Ты посмотри, что м**ак делает. Надо вызвать полицию", - заявила за кадром женщина, которая снимала скандальное видео с Morgenshtern.

"Красавчик" - написал один из преданных поклонников артиста в комментариях под видеороликом.

Ранее мы рассказывали, что Моргенштерн разделся прямо во время концерта и оскандалился.

Так, известного рэп-исполнителя Morgenshtern вновь обвинили в нарушении карантина во время концерта в Сочи.

Судя по видео, которое появилось в социальных сетях, Алишер наплевал на карантинные ограничения и выступил в казино, где люди совершенно не придерживались социальной дистанции.

Более того, на кадрах видно, что почти все люди на концерте стоят без средств индивидуальной защиты.

Напомним, звздный российский певец Morgenshtern поглумился над трагедией в Одессе

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