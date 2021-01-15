Российский рэпер и YouTube-блогер Morgenshtern обескуражил новой выходкой
Как передает Politeka.net, 22-летняя звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстал на подземной парковке.
Стильно одетый Алишер Моргенштерн в кожаной куртке и таких же штанах позировал рядом с "Роллс-ройсом". Парень повыпендривался на фоне дорогущего авто, а по итогу, и вовсе свалился как сноп прямо на землю, раскинув руки в разные стороны.
"чёрный рол ройс забирает жек пот", - подписал кадры артист.
Пользователи тут же кинулись обсуждать увиденное. Многие отметили, что Morgenshtern в последнее время стал стремительно набирать вес - поклонники советуют своему кумиру срочно что-то с этим сделать.
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"чет он жёстко начал набирать вес, осталось только дреды сделать"
"Потолстел, ясно..."
"Мне кажется или он набрал кг 10"
"Алишер, возвращайся в форму, а то растолстел"
"Наелся и спит"
"братан кем ты стал..."
"Не жизнь, а песня"
"Откуда у тебя деньги на роллс ройс не смеши 😂"
"Не знаю как ролс ройс...Ну тебя видать уже забрало, и не отпустило😎👆🏻💥"
"Тебе плохо?"
"Когда ты уже угомонишься?"
"Ждем теперь песню о том что он курил ролс ройс..."
Добавим, свою первую известность Morgenshtern получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта «#ИзиРеп» на YouTube.
В 2020-м году российская версия журнала Forbes опубликовала список «40 самых успешных звезд России до 40 лет 2020», в котором Алишер Моргенштерн занял 21 строчку с общим доходом за год $1,5 млн.
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