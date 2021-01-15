"Когда ты уже угомонишься?"

Российский рэпер и YouTube-блогер Morgenshtern обескуражил новой выходкой

Как передает Politeka.net, 22-летняя звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстал на подземной парковке.

Стильно одетый Алишер Моргенштерн в кожаной куртке и таких же штанах позировал рядом с "Роллс-ройсом". Парень повыпендривался на фоне дорогущего авто, а по итогу, и вовсе свалился как сноп прямо на землю, раскинув руки в разные стороны.

"чёрный рол ройс забирает жек пот", - подписал кадры артист.

Пользователи тут же кинулись обсуждать увиденное. Многие отметили, что Morgenshtern в последнее время стал стремительно набирать вес - поклонники советуют своему кумиру срочно что-то с этим сделать.

"чет он жёстко начал набирать вес, осталось только дреды сделать"

"Потолстел, ясно..."

"Мне кажется или он набрал кг 10"

"Алишер, возвращайся в форму, а то растолстел"

"Наелся и спит"

"братан кем ты стал..."

"Не жизнь, а песня"

"Откуда у тебя деньги на роллс ройс не смеши 😂"

"Не знаю как ролс ройс...Ну тебя видать уже забрало, и не отпустило😎👆🏻💥"

"Тебе плохо?"

"Когда ты уже угомонишься?"

"Ждем теперь песню о том что он курил ролс ройс..."

Добавим, свою первую известность Morgenshtern получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта «#ИзиРеп» на YouTube.

В 2020-м году российская версия журнала Forbes опубликовала список «40 самых успешных звезд России до 40 лет 2020», в котором Алишер Моргенштерн занял 21 строчку с общим доходом за год $1,5 млн.

Напомним, звздный российский певец Morgenshtern поглумился над трагедией в Одессе

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