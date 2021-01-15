Дитячий гумористичний кіножурнал "Єралаш" відкрив багато талантів і проклав доріжку майбутнім артистам у світі шоу-бізнесу

14 січня зупинилося серце легендарного режисера, сценариста і худрука Бориса Грачевського, який придумав "Єралаш". Politeka.net вирішила нагадати читачам про найвідоміших "дітей" з кіножурналу та показати, як вони виглядають зараз і чим займаються.

Напевно, всі пам'ятають рудого хлопчиська, Вовочку з "Єралашу", Олександра Лойє. Першу роль Саша зіграв у 5-річному віці - в епізоді фільму про Дубровського. Після цього його помітив один з творців "Єралашу", режисер Олександр Хмелик: хлопчик ідеально вписався в персонаж трієчника та хулігана.

Після школи Лойє вступив до ГІТІС, закінчив його і продовжив зніматися в кіно. У 2013 році знявся в невеликій ролі у фільмі «Любов у Великому Місті». Зараз 37-річний актор продовжує зніматися в кіно й серіалах.

"Ох, як швидко-то постарів"; "Кошмар, що стало, хворіє??";

"Він же не старий ще, що ж так погано виглядає? Невже п'є?"; "Пам'ятаєте... Тото ж Марь Іванівна, тото ж"; "хлопчик-сонце!"; "Ого! Ось це метаморфоза!!! Все одно я пам'ятаю його як "того рудого пацана з Єралашу"😂", - коментують фото Лойе в Мережі.

Дочка бізнесмена і стилістки Юлія Волкова з самого дитинства була в центрі уваги. В "Єралаші" вона з'явилася в декількох епізодах, коли їй було 12 років. Кар'єру вона продовжила в якості однієї з вокалісток дуету "Тату" разом з Оленою Катіною. З 2009 року, після закриття групи, веде сольну кар'єру.

У 2012 році Волковій поставили страшний діагноз - рак щитовидної залози. Під час операції лікар зачепив голосові зв'язки співачки, що призвело до її повної втрати голосу. Зірка не розмовляла майже рік.

У 2019-му у Волкової стався рецидив. В даний час після повторного лікування рак, нарешті, відступив від 35-річної зірки.

37-річний співак Сергій Лазарєв теж починав з «Єралашу». У 14-річному віці він зіграв в епізоді «Брехун» в ролі предмета обожнювання однієї з однокласниць. Крім кіножурналу, в житті Лазарєва був дитячий ансамбль "Непосиди", дует "Smash" з Владом Топаловим, а потім сольна кар'єра і "Євробачення".

32-річний Михайло Казаков не тільки в "Єралаші" грав хулігана - в реальному житті також мала місце бути кримінальна історія. У 2005 році він відсидів рік за звинуваченням у перевищенні меж самооборони, смертельно поранивши людину ножем.

Казаков відомий також за роллю Полежайкіна в серіалі «Татусеві дочки». Зараз він не знімається в кіно, перекваліфікувавшись в бізнесмени, обзавівся дружиною та двома доньками.

Ще одна зірка "Татусевих дочок", яка починала з "Єралашу" - 29-річна Анастасія Сиваєва. З раннього дитинства вона займалася танцями, пізніше брала участь в дитячому телешоу «Вулиця Сезам», і звідти потрапила в «Єралаш».

Зараз Настю частіше можна побачити на театральній сцені, ніж на екрані.

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