Детский юмористический киножурнал "Ералаш" открыл много талантов и проложил дорожку будущим артистам в мире шоу-бизнеса
14 января остановилось сердце легендарного режиссера, сценариста и худрука Бориса Грачевского, придумавшего "Ералаш". Politeka.net решила напомнить читателям о самых известных "детей" из киножурнала и показать, как они выглядят сейчас и чем занимаются.
Наверно, все помнят рыжого мальчишку, Вовочку из "Ералаша", Александра Лойе. Первую роль Саша сыграл в 5-летнем возрасте – в эпизоде фильма о Дубровском. После этого его заметил один из создателей "Ералаша", режиссер Александр Хмелик: мальчик идеально вписался в персонаж троечника и хулигана.
После школы Лойе поступил в ГИТИС, окончил его и продолжил сниматься в кино. В 2013 году снялся в небольшой роли в фильме «Любовь в большом городе». Сейчас 37-летний актер продолжает сниматься в кино и сериалах.
"Ох, как быстро-то состарился🙈"; "Кошмар, что стало, болеет??";
"Он же не старый еще, что ж так плохо выглядит? Неужели пьет?"; "Помните... Тото же Марь Ивановна, тото же"; "Мальчик-солнце!"; " Ого! Вот это метаморфоза!!! Все равно я помню его как "того рыжего пацана из Ералаша"😂", - комментируют фото Лойе в Сети.
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Дочка бизнесмена и стилистки Юлия Волкова с самого детства была в центре внимания. В «Ералаше» она появилась в нескольких эпизодах, когда ей было 12 лет. Карьеру она продолжила в качестве одной из вокалисток дуэта «Тату» вместе с Леной Катиной. С 2009 года, после закрытия группы, ведет сольную карьеру.
В 2012 году Волковой поставили страшный диагноз - рак щитовидной железы. Во время операции врач задел голосовые связки певицы, что привело к ее полной потере голоса. Звезда не разговаривала почти год.
В 2019-м у Волковой случился рецидив. В настоящее время после повторного лечния рак, наконец, отступил от 35-летней звезды.
37-летний певец Сергей Лазарев тоже начинал с «Ералаша». В 14-летнем возрасте он сыграл в эпизоде «Врун» в роле предмета обожания одной из одноклассниц. Кроме киножурнала, в жизни Лазарева был детский ансамбль «Непоседы», дуэт «Smash» с Владом Топаловым, а затем сольная карьера и «Евровидение».
32-летний Михаил Казаков не только в "Ералаше" играл хулигана - в реальной жизни также имела место быть криминальная история. В 2005 году он отсидел год по обвинению в превышении пределов самообороны, смертельно ранив человека ножом.
Казаков известен также по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки». Сейчас он не снимается в кино, переквалифицировавшись в бизнесмены, обзавелся женой и двумя дочерьми.
Еще одна звезда «Папиных дочек», которая начинала с «Ералаша» - 29-летняя Анастасия Сиваева. С раннего детства она занималась танцами, позже участвовала в детском телешоу «Улица Сезам», и оттуда попала в «Ералаш».
Сейчас Настю чаще можно увидеть на театральной сцене, чем на экране.
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