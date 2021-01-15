14 января не стало режиссера, сценариста и худрука юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского
Как передает Politeka.net, 71-летний мэтр попал в больницу накануне Нового года - ему диагностировали китайский вирус. До конца Борис Юрьевич, а также его семья верили в то, что он выкарабкается, но коварный недуг не оставил шанса, спустя несколько недель сердце легенды остановилось в реанимации.
Незадолго до смерти Грачевский успел опубликовать в своем микроблоге в Инстаграм кадры из больницы - они стали его последними фото.
"А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!", - писал 27 декабря Борис Юрьевич.
Пользователи до сих пор не могут поверить в трагедию, изливаю свою скорбь в комментариях. Многие благодарят "папу" "Ералаша" за счастливое детство.
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Александр Эллерт наконец сознался, что был знаком с Мишиной до "Холостячки": "Есть предыстория..."
Звезду "Папиных дочек" нашли мертвым в собственном авто: первые подробности трагедии
Автобус с украинцами слетел в кювет, есть жертвы: первые детали и кадры трагедии
Кристина Орбакайте неожиданно стала женой известного певца: "Ух ты, у меня новая семья!"
"Боренька! Как скучно станет без Твоей улыбки и серьезных разговоров о Жизни ... Мир тебе и 👏👏👏За всё, что Ты успел сделать...🙏🙏..💐❤️"
"Господи, как же так? 😔🙏😭💔"
"я не верю до сих пор! Вечная память такому прекрасному человеку! Реву, не верю! 🙏"
"Соболезную родным и близким:( Спасибо за детство"
"Не побоюсь этого слова, но ушла целая эпоха.. царствие небесное! 🙏🏻 Спасибо за детство, Вы навсегда останетесь в наших сердцах 🥺"
Также в Сети появилась последняя переписка Бориса Юрьевича с подругой. На вопрос о состоянии здоровья и поправке, мэтр ответил: "Стараюсь!"
Стоит отметить, 36-летняя супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская успела с ним попрощаться.
«В реанимацию не пустили, но она посмотрела на мужа через стекло, — рассказал «СтарХиту» близкий друг семьи. — Медики не давали никаких прогнозов, по сути ничего не говорили — не обнадеживали, но и не пугали. В этой болезни ничего невозможно предвидеть. А потом стало совсем плохо… Катя тоже, кстати, переболела коронавирусом, но у нее все прошло в более легкой форме».
Напомним, культовый режиссер ушел из жизни, его главное творение знают все: подробности трагедии
Как сообщала Politeka, звезду "1+1" Таран экстренно убрали из эфиров, что произошло с любимицей зрителя: "Мы не встретимся..."