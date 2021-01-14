Ушел из жизни знаменитый советский и российский режиссер Борис Грачевский

Создатель культового детского юмористического шоу «Ералаш» скончался на 72-м году жизни. Известно, что в прошлом месяце у него был диагностирован китайский вирус.

Как пишут российские телеграм-каналы, трагической новостью поделилась жена покойного.

Известно, что через неделю после пугающего диагноза Грачевского госпитализировали. Однако, в больнице его состояние начало ухудшаться. На прошлой неделе стало известно, что врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

14 января режиссер ушел из жизни, так и не придя в сознание.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил ВГИК, после чего работал администратором на картинах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом Грачевский создал знаменитый детский юмористический киножурнал «Ералаш». Он писал для него сценарии, ставил сюжеты, озвучивал некоторые тексты за кадром, а также несколько раз и сам выступал в роли актера.

В 2018 году актер рассказал, что ранее у него диагностировали рак кожи. По его словам, он перенес ряд операций, облучение и химиотерапию.

С 2016 года Грачевский был женат на Екатерине Белоцерковской. В апреле прошлого года у них родился сын.

Напомним, папа "Ералаша" под капельницами сражается за жизнь, лекарства не помогают: "Боря, держись!".

Как сообщала Politeka, создатель культовых фильмов отошел в мир иной, невосполнимая утрата: "Магию его личности сложно описать".

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