Беда настигла создателя "Ералаша" Бориса Грачевского

Как передает Politeka.net, подробности о состоянии кинорежиссера и сценариста сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно последним данным, Грачевского перевели в реанимацию.

"Уже в клинике состояние стало ухудшаться, усилились одышка и слабость. Назначенные препараты пока не дают видимых результатов, Борис Юрьевич переведён в реанимацию", - говорится в сообщении.

Напомним, художественный руководитель киножурнала "Ералаш" заразился "китайским" вирусом еще 21 декабря. Тогда его состояние было удовлетворительным.