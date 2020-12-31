Беда настигла создателя "Ералаша" Бориса Грачевского
Как передает Politeka.net, подробности о состоянии кинорежиссера и сценариста сообщил Telegram-канал Mash.
Согласно последним данным, Грачевского перевели в реанимацию.
"Уже в клинике состояние стало ухудшаться, усилились одышка и слабость. Назначенные препараты пока не дают видимых результатов, Борис Юрьевич переведён в реанимацию", - говорится в сообщении.
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Напомним, художественный руководитель киножурнала "Ералаш" заразился "китайским" вирусом еще 21 декабря. Тогда его состояние было удовлетворительным.
Спустя шесть дней его все-таки пришлось госпитализировать.
Стоит отметить, что всего 3 дня назад Грачевкий публиковал фото с больницы, на котором хоть и был в кислородной маске, но с хорошим настроением.
"А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!", - сообщал Грачевский.
Поклонники творчества Грачевского поддержали своего кумира:
"Держись!!!! Вирус боится юмора", "Боречка, любимый наш! Выздоравливай, пожалуйста, ты нам очень нужен", "Выздоравливай, Борис Юрьевич", - писали в комментариях под постом.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.
Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.